Kocaeli'de Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonundaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-130 kara yolu İzmit yönünde ilerleyen E.B.A. idaresindeki 41 AEP 645 plakalı otomobil, Vezirçiftliği Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonu girişindeki elektrik direğine çarptı.

Takla atarak savrulan otomobil aynı alandaki başka bir elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü E.B.A. ile yanındaki bir kişi, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.B.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.