Kocaeli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, cezaevine gönderildi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, cezaevine gönderildi.

İlçedeki bir mahallenin muhtarı olan H.Ö, bir kadına tacizde bulunduğu suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Kaymakamlıkça, muhtarlık için azalardan biri geçici olarak görevlendirildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova, Kocaeli, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title