Kocaeli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan muhtar tutuklandı

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muhtar, cezaevine gönderildi.

İlçedeki bir mahallenin muhtarı olan H.Ö, bir kadına tacizde bulunduğu suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Kaymakamlıkça, muhtarlık için azalardan biri geçici olarak görevlendirildi.