Kocaeli'de tabancayla vurulan kişi öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, M.A, aralarında anlaşmazlık bulunan ve akrabası olduğu öğrenilen I.F'nin (58) Doğan Mahallesi 8. Sokak'taki evine geldi. M.A, kapısını açan I.F'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan I.F, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.