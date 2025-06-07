Kocaeli'de Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde F.İ'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.İ, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan F.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.