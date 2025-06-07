Kocaeli'de Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan F.İ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili kaçan şüpheli aranıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde F.İ'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.İ, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan F.İ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.