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Kocaeli'de Sürücüler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Attı

Kocaeli'de Sürücüler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Attı
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Kocaeli'nin Çayırova ve Gebze ilçelerinde sürücüler, emniyet şeridi kullanarak ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye attı. Olay anı başka bir otomobilin iç kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Çayırova ve Gebze ilçelerinde makas atarak ve emniyet şeridi kullanarak ilerleyen sürücüler trafik güvenliği tehlikeye attı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mayıs günü saat 09.45 sırlarında Çayırova ilçesi Şekerpınar-Çayırova Bağlantı yolunda meydana geldi. Şekpınar istikametine ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MYU 883 plakalı otomobil araçların arasından makas atarak geçti. Hızla şerit değiştirerek yoluna devam eden sürücü ardından emniyet şeridini kullanarak ilerledi.

8 Mayıs günü 17.00 sırlarında D-100 kara yolu Gebze ilçesi geçişi İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana gelen bir diğer olayda ise Ankara istikametinde giden sürücüsünün isimleri öğrenilemeyen 34 EME 480 plakalı BMW marka otomobil ve arkasından gelen hafif ticari araç, diğer araçların arasından yakından geçerek trafik güvenliğini tehlikeye attı. Sürücülerin trafikte makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak ilerlediği görüntüler başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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