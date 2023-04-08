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Kocaeli'de Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kocaeli'de Suriyeli iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Güncel Haberler

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A., A.E.A. ve M.A. bıçakla yaralanırken, olaya karışan diğer şüpheliler ise Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karamürsel Yeşilyurt Başiskele Suriye Güncel Haberler

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