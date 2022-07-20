Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Şelale Park önündeki kaldırımda sahipsiz çanta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Caddedeki araç ve yaya trafiğini durduran ekipler, emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği aldı. Olay yerine gelen bomba imha ve inceleme personeli, fünye yerleştirdikleri çantayı kontrollü şekilde patlattı. Çantadan bir özel güvenlik firmasının tişörtü ile kişisel eşyalar çıktı. Çantayı unuttuğu belirlenen kişi, daha sonra bölgeye gelerek malzemeleri teslim aldı. AA / Fatih Gürbüz - Güncel Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.