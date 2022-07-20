Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı - Haberler

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Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

AA - Fatih Gürbüz - Güncel
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Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Şelale Park önündeki kaldırımda sahipsiz çanta bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Caddedeki araç ve yaya trafiğini durduran ekipler, emniyet şeridi çekerek çevre güvenliği aldı.

Olay yerine gelen bomba imha ve inceleme personeli, fünye yerleştirdikleri çantayı kontrollü şekilde patlattı.

Çantadan bir özel güvenlik firmasının tişörtü ile kişisel eşyalar çıktı. Çantayı unuttuğu belirlenen kişi, daha sonra bölgeye gelerek malzemeleri teslim aldı.

AA / Fatih Gürbüz - Güncel

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