Kocaeli'de Şüpheli Bebek Ölümlerine İlişkin Soruşturmalar Açıldı… 'Yenidoğan Çetesi Bağlantısı Var' İddiaları

Haber : Esra TOKAT

(ANKARA) - Kocaeli'de "Yenidoğan çetesi" benzeri yapıların aynı yöntemlerle bebek ölümlerine neden olduğu yönündeki iddialar üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmalardan biri, doğurduğu dördüz bebeklerin üçü Kocaeli'deki özel bir hastanede vefat eden, diğer bebeğinin de İstanbul'daki kapatılan Bağcılar Medilife Hastanesi'nde kör olduğu iddiasında bulunan annenin şikayeti üzerine başlatıldı. Annenin, hastane ihmali sonucu kör olduğunu öne sürdüğü bebeğin adının, "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen iddianamede yer alması, kamuoyunu sarsan yenidoğan çetesinin sadece İstanbul ile sınırlı olmadığı iddialarını gündeme getirdi.

Alınan bilgiye göre, daha önce ANKA Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği "Yenidoğan çetesi" benzeri yapıların aynı yöntemlerle bebek ölümlerine neden olduğu yönünde iddialar ve şikayetlerin üzerine, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı birden fazla soruşturma başlattı.

Kocaeli'de yaşayan Hamide ve Akın Okutucu çiftçi, uzun yıllar bebek sahibi olmaya çalıştı. Uğraşlar sonucunda 23 Mayıs 2023'te erken doğum yaparak dördüz bebek dünyaya getiren Hamide Okutucu'nun Kocaeli'de doğum yaptığı özel hastanede üç bebeği art arda hayatını kaybetti.

Ailenin hayatta kalan tek bebeğinin ise sevk edildiği hastanede gözlerinde görme kaybı meydana geldi. Bunun üzerine aile, Kocaeli'deki özel hastane yönetimi ve doktor M.F.Ş. hakkında "Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme", "Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından 10 Ekim 2023 tarihinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı soruşturma iznini bir yıl sonra verdi

Savcılık, suç duyurusundan sonra Sağlık Bakanlığı'ndan söz konusu isimler hakkında soruşturma izni istedi. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından görevlendirilen ön incelemeci tarafından Özel G.Y. Hastanesi mesul müdürü G.Ç, doktorlar C.A ile M.F.Ş. ve hemşire G.S. dinlendi. Ön inceleme sırasında ifade veren dört isim de "hastanede üçüncü düzey yoğun bakım ünitesi bulunduğunu, gerekli kontrol ve denetimlerin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapıldığını bildirerek herhangi bir ihmalleri ve yanlış tedavi uygulaması yapmadıkları" iddialarında bulundu.

"Sevk konusunda yönlendirmede bulunuyoruz"

Hemşire G.S. ön inceleme sırasında verdiği ifadede, ailenin üçüncü bebeklerini kaybetmelerinin ardından dördüncü bebekleri Okutucu'nun sevk edilmesini istediklerini ifade ederek, "Bu tarz güven ilişkisi bozulan ailelere sevk edilmesi konusunda yönlendirmede bulunuyoruz" dedi. Bunun üzerine Okutucu bebek, 3 Ağustos 2023'te Özel G.Y. Hastanesi'nden kapatılan Bağcılar Medilife Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı, 17 Ekim 2024'te soruşturma izni verdi. Soruşturma izni verilen sağlık çalışanları ve Özel G. Hastanesi Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin karara yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli doktor M.F.Ş: "Ailenin kendi sevkini istediği hastane yenidoğan çetesi ile ilişkili çıkmış"

Soruşturmada, şüpheli doktor M.F.Ş'nin. 20 Mayıs'ta emniyette verdiği ifadesinde, Cemre bebeğin kapatılan Bağcılar Medilife Hastanesi'ne sevki konusunda, "Ünitemiz ekip ve ekipman açısından takip için yeterli olsa da ailenin psikolojisi de göz önüne bulundurularak sevk istekleri uygun görülmüştür. Tercihen çocuk metabolizma/hematoloji uzmanının da olduğu bir yenidoğan ünitesine sevki konusunda Sağlık Müdürlüğü ve 112 ile sevk işlemleri prosedüre tamamen uygun olarak yapılmıştır. Ailenin kendi sevkini istediği hastane yenidoğan çetesi ile ilişkili çıkmış, kendi sevk istedikleri bir merkez olmasına rağmen ilgili tüm kişileri çete ile bağlantılı olmakla suçlamışlardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" savunmasını yaptı.

"Bebeklerin durumları hiçbir zaman iyi olmadı"

Hayatını kaybeden üç bebek hakkında verdiği ifadede ise doktor M.F.Ş, bebeklerin hastanede yattıkları sürede genel durumlarının hiçbir zaman iyi olmadığını, kötüye gittiğini öne sürerek, "Dördüz gebelik olmasından dolayı risklerinin daha yüksek olacağı sabit olduğundan yüksek ihtimam gösterilmesine rağmen maalesef yüz güldürücü bir sonuç alınamamıştır. Hastaların takip ve tedavisi için en üst düzeyde özen ve dikkat gösterilmiştir. Modern tıp standartlarına göre herhangi bir eksik ve yanlış uygulama yapılmamıştır. Gerekli tetkikleri vaktinde ve zamanında gönderilmiştir. Tedavi antibiyogramlara uygun olarak yapılmış, dozları yenidoğan kılavuzlarına göre düzenlenmiştir. Hastalara yapılan işlemler epikriz notlarında kayıt altındadır" dedi.

İddianamede, "Bebeğin Yenidoğan Çetesi skandalına karışan hastaneye sevk edilmesinin ardından kör olduğu" ifadeleri yer aldı. Okutucu bebeğin sevk edildiği bu hastanenin, "Yenidoğan Çetesi" skandalında ruhsatı iptal edilen ve kalıcı olarak kapatılan hastanelerden olması dikkati çekti.

"Yenidoğan Çetesi" iddianamesinde yer alan suç örgütü üyeleri arasındaki telefon tapelerinde, Okutucu bebek ile ilgili bölümlerin de bulunduğu görüldü. İddianamede, tutuklu sanık Çağla Durmuş'un, Antalya Cezaevinde yaşamına son veren örgüt yöneticisi İlker Gönen ile arasında geçen tapelere yer verilerek, "tedavinin gecikmesi ve yeterli ilgi gösterilmemesi nedeniyle bebeğin görme yetisinin kaybolduğu" belirtildi.

Hemşire Çağla Durmuş'un, "yoğun olduğunu, bebeğin raporunun öncesine de bakamadığını bu nedenle gözden kaçtığını ifade ettiği" şeklindeki telefon konuşmalarının da yer aldığı iddianamede, "İlker Gönen ve Ökkeş Baz isimli doktorların Bağcılar Medilife Hastanesi ile hiçbir bağları bulunmamasına rağmen örgüt adına faaliyet yürüttükleri, örgüt üyesi Çağla Durmuş'un bu konudan dolayı zarar görmemesi amacıyla ihmalden kaynaklı gözü kör olma seviyesine gelen Okutucu bebeğin dosyasında usulsüz değişiklikler yapılacağı, Fırat Sarı ve şirketi Medisense adına faaliyet gösteren bu hastanelerdeki bebek yoğun bakımlarının kapasitesinden daha fazla doldurulması sebebiyle hastaneye yatan bebeklerin sağlıklarının bu şekilde tehlikeye düştüğü konuşma içeriklerinden değerlendirilmiştir" tespitleri yapıldı.

Okutucu ailesinin müdahillik talebi reddedildi

Bebeklerinin adının Yenidoğan Çetesi iddianamesinde geçtiğini öğrenen ailenin, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya 31 Ekim 2024'te müdahillik talebinde bulunduğu, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce talebin reddedildiği öğrenildi.

Avukat Budak: "3 bebek öldü, tek bir gözaltı yok"

Okutucu ailesinin avukatı Tayfun Budak, başvuru ve itirazları sonucu olayla ilgili soruşturma dosyasında tahkikata geçildiğini belirterek, "Fakat hala istenilen sonuç alınabilmiş değildir. Dosyada 3 bebek vefat etmiştir ve savcılık makamı 2 yıldır bir gözaltı dahi yapmamıştır. Ailenin acısı bu gelişmelerle birlikte katlanarak devam etmektedir" dedi.

Yenidoğan Çetesi davasına müdahillik taleplerinin reddedildiğini hatırlatan Budak, müvekkillerinin bu kararla, bir de yargı makamlarınca mağdur edildiğini söyledi. Avukat Budak, şunları kaydetti:

"Doktor M.F.Ş'nin Yenidoğan Çetesi ile irtibatlı ve iltisaklı olduğunu düşünmekteyiz çünkü Okutucu bebek kuvözde iken özellikle Yenidoğan Çetesi'nin hakimiyetinde olan hastanelerden birine gönderilmiş ve orada bir gözü kör hale getirilmiştir. Yenidoğan Çetesi davasında yargılama tam kapsamlı ilerlememektedir biz ve bizim gibi birçok mağdur dışarıda bırakılmıştır."

Üç bebeğin ölümü ve Okutucu bebeğin kör olmasıyla ilgili soruşturma izni verilen diğer sağlık çalışanlarının da önümüzdeki günlerde ifade vermeleri bekleniyor.

Başka bir bebek ölümü iddiası üzerine yeni bir soruşturma daha açıldı

Kocaeli'deki özel G.Y. Hastanesi'nde 18 Haziran 2023'te doğan bir başka bebek de yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Aile, 72 günlükken ölen bebeklerinin, "uygulanan yanlış ilaç, aşırı dozda potasyum yüklemesi ve yetersiz bakım yüzünden" hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Aile, change.org'ta, "Yoğunbakımda öldürülen bebeklerimiz için adalet" başlıklı imza kampanyası başlattı. Anne Oturak, bebeğinin "yanlış müdahale" sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığından, iddiaya konu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor M.F.Ş. hakkında soruşturma izni istedi ancak Bakanlık soruşturma izin vermedi. Ailenin itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi Bakanlık kararını kaldırarak, doktor hakkında soruşturma izni verdi. Bunun üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı doktor M.F.Ş. hakkında bir soruşturma daha başlattı. Dosyada Oturak bebeğin ölümüne ilişkin adli tıp raporu bekleniyor.

Sakarya'da da bir bebek ölümüyle ilgili dosyanın tekrar açılması talep edildi

Kocaeli'deki özel hastane ile ilgili bir başka bebek ölümü şikayeti, Sakarya'da yaşayan Kamil Tan'dan geldi. Tan ailesinin, 28 Kasım 2018'de Sakarya'daki Özel B. hastanesinde doğan bebekleri "kuvözde kalması gerektiği" ifade edilerek, iki günde üç farklı hastaneye nakledildi. Tan bebek, nakil olduğu son hastane Kocaeli'deki Özel G.Y'de hayatını kaybetti.

"Bebeğimin ölümünde ihmaller var. Doğduğunda sağlıklı görünen, hemşirenin 'yorgun biraz sadece dinlenmeye alacağız' dediği bebeğimizi kucağımıza alamadan kaybettik" diyen Kamil Tan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.

"Yenidoğan çetesi"nin ortaya çıkmasının ardından Tan ailesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na tekrar başvurarak, 2020'de "takipsizlik kararı" verilen dosyanın yeniden açılmasını, üç hastanede bebekleriyle ilgilenen görevliler hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Tan ailesinin, 2024'teki bu yeni başvurusunda henüz bir gelişme yaşanmadı.

Doktor M.F.Ş ile ilgili Niğde'den de "şüpheli bebek ölümü" iddiası

Doktor M.F.Ş hakkında, daha önce görev yaptığı bir diğer il olan Niğde'de de şüpheli bebek ölümlerine karıştığına ilişkin iddialar ortaya atılmış ve 2022'de Niğde'de özel bir hastanede doğum yapan Reyhan Öcal, "şeker hastası olduğu için bebeğinin küvözde yatması gerektiğinin" söylendiğini belirterek, "15 gün bebeğim kuvözde yattı. 16'ncı günde bir anda doktor M.F.Ş. 'Bebeğinizde patolojik bir sarılık oldu ve karaciğeri ile böbrekleri iflas edebilir' dedi. 17'nci günde de bebeğimin hayatını kaybettiğini söylediler. Ölüm raporunda da 'doğal ölüm' yazıyordu" diye konuşmuştu.

CİMER şikayeti: "Sırf devletten para almak için bebekleri yoğun bakıma sebepsiz yatırıyorlar"

Kocaeli'deki özel hastaneye ilişkin Yenidoğan Çetesi skandalının ortaya çıkmasının ardından 23 Ekim 2024'te bir başka şikayet de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapıldı.

Kocaeli'deki Özel G.Y. Hastanesi'nde 8 Aralık 2022'de doğum yapan Ö.S, rahatsızlığı sonucu 30 Ocak 2022'de aynı hastaneye götürdüğü bebeğinin gereksiz teşhis ve tedavi ile fazladan yoğun bakımda tutulduğunu iddia ederek, "Sırf devletten para almak için bebekleri yoğun bakıma sebepsiz yatırmanın hesabını verecekler" dedi. Ö.S'ye, şikayetinin, 8 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan yazışmalar ve değerlendirme süreci nedeniyle beklemeye alındığı iletildi.

Aynı hastane hakkında, şikayet sitelerine yine yenidoğan bebek ünitesi hakkında pek çok şikayetin de yapıldığı görüldü.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bir hastane yetkilisi de devam eden bir soruşturma olduğunu ve konunun yargı mercilerine iletildiği için görüş vermek istemediklerini belirtti.