Kocaeli'de sünger deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Acısu Mahallesi Koru Caddesi'nde sandalye üretimi yapan bir atölyenin sünger deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, depoda maddi hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel