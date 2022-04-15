Sulama göletine giren çocuk boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sulama göletine giren çocuk boğuldu

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla sulama göletine giren çocuk boğuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla sulama göletine giren çocuk boğuldu.

Mevlana Mahallesi Beylikdağı Şehir Ormanı'nda 2 arkadaşıyla sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan Şengül bir süre sonra gözden kayboldu.

Diğer çocukların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından göletten Furkan Şengül'ün cesedini çıkardı.

Bu sırada çocuğun ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ambulansa alınan Furkan Şengül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sulama göletine giren çocuk boğuldu

Sulama göletine giren çocuk boğuldu

Sulama göletine giren çocuk boğuldu

Sulama göletine giren çocuk boğuldu

Sulama göletine giren çocuk boğuldu

Sulama göletine giren çocuk boğuldu

AA / Esmer Geçal - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title