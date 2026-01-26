Haberler

Kocaeli'de iş insanı ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de bir iş insanı ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda, iş insanı ve doktoru korumaya almak amacıyla güvenlik önlemleri alındı.

Kocaeli'de bir iş insanına ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki doktor B.U. ile iş insanı S.D'nin tetikçi aracılığıyla öldürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışma kapsamında ekipler, iş insanı ve doktoru korumaya aldı.

Ekiplerin Kocaeli ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda İ.G, E.Ö, K.Ö, K.F.G, tetikçi olduğu öne sürülen G.M.K. ve zanlıların bağlantı kurduğu S.A. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi ve olayla ilgili verildiği değerlendirilen çekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamaları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.A. ve K.F.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, tetikçi olduğu ileri sürülen G.M.K. ile bazı şüphelilerin kahvehanede konuşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu

Ünlü çift bebeklerine kavuştu, koydukları isim dikkat çekti
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı

İşte çok konuşulan o pozisyon