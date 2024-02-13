Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Suç Örgütüne Operasyon: 47 Kişi Gözaltına Alındı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan 'Kafes-39' operasyonu kapsamında Kocaeli'de Uğur Özgen'in elebaşı olduğu suç örgütüne düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan 'Kafes-39' operasyonu kapsamında Kocaeli'de Uğur Özgen'in elebaşı olduğu suç örgütüne düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-39 operasyonunda 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 117 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıklarının koordinesinde, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya il emniyet müdürlüklerince, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarına yönelik Kafes-39 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

KOCAELİ'DEKİ OPERASYONUN DETAYLARI

Kocaeli'de yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve çökertilmesine yönelik yürütülen dosya neticesinde elebaşılığını Uğur Özgen'in yaptığı suç örgütüne yönelik gece saatlerinde Gebze'de yapılan operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin de başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Polisin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 18 tabanca, 4 tüfek, bin 349 mermi, 17 tüfek kartuşu, 11 şarjör, 15 kılıç, sustalı bıçak ve kesici alet, 1 lazer silah aparatı, 175 bin 920 TL ve 5 bin 765 dolar, 2 uyuşturucu hap ile çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

ELEBAŞI ARANIYORDU

Öte yandan suç örgütünün elebaşı Uğur Özgen'in, 2020 yılında Gebze ilçesinde N.H.K.'nın (27) borç aldığı tefeciye borcunu ödememesi üzerine 5 kişi tarafından boş bir depoya götürülüp, elleri iple bağladıktan sonra başına silah dayanması ve zincirle darbedilmesi olayında arandığı da ortaya çıktı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Kocaeli Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 3. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 3. Üçüncü Cumhurbaşkanı kimdir? 3. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! 11. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 11. On Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 11. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada saman görmek ne anlama gelir? Rüyada saman balyası görmek ne demektir? Rüyada saman görmenin tabiri ne? Rüyada kına görmek ne demek? Rüyada kına yakmak nedir? Rüyada kına görmenin yorumu nedir? Yusuf suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yusuf suresi anlamı nedir? Yusuf Suresi meali nedir? Yunus suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Yunus suresi anlamı nedir? Yunus Suresi meali nedir? Sevgiliye uzun mesajlar... 2022 sevgiliye güzel, sabah atılacak uzun mesajlar! Kız arkadaşa, erkek arkadaşa sevgiliye uzun mesajlar! Rüyada turşu görmek ne anlama geliyor? Rüyada turşu bidonu görmek nedir? Rüyada turşu suyu görmek neye işarettir? Badminton nedir? Badminton kuralları nelerdir? Kalp çarpıntısı neden olur? Kalp çarpıntısı nasıl geçer, ne iyi gelir ? Rüyada soba görmek ne anlama gelir? Rüyada soba borusu görmek, rüyada yanan soba görmek, rüyada kuzine soba görmek nedir? Siyanür nedir, zararları nelerdir? Siyanür öldürücü mü? Astroloji tahmini: Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanacak mı 2024? Brooklyn Nets vs Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title