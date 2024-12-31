Kocaeli'de Su Kayıplarını Tespit Eden Akustik Dinleme Çalışmaları Başarıyla Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024'teki akustik dinleme çalışmaları sayesinde saniyede 340 litre su kaybına neden olan arızaları tespit ederek onarımını gerçekleştirdi.

İSU'dan yapılan açıklamada, ekiplerin yaklaşık 1500 kilometre uzunluğundaki içme suyu hatlarında gerçekleştirdiği gece dinlemeleri sayesinde önemli başarı elde edildiği belirtildi.

İçme suyu hatlarındaki kayıp ve kaçakları önlemek için çalışmalarda en gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı aktarılan açıklamada, 2024'te akustik yer mikrofonu ve frekans analiz cihazıyla ses dinlemeleri yapan uzman ekiplerin, il genelinde içme suyu hatlarında saniyede 340 litre kayıp suya neden olan arızaları tespit ederek onardığı bildirildi.

Açıklamada, arızaların onarılmasıyla yılda yaklaşık 11 milyon metreküp su israfının önlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli genelinde yenilediği içme suyu hatları, yeni depolar ve gerçekleştirdiği teknolojik altyapı yatırımları ve kayıp-kaçak su ile verdiği etkin mücadelesi sayesinde, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün 2028 yılı için öngördüğü kayıp kaçak oranını 5 yıl öncesinden yakalayan İSU, 2024 Aralık itibariyle gece dinlemeleri sayesinde, Yuvacık Barajı'nın toplam hacminin yaklaşık yüzde 20'sine, Namazgah Barajı'nın ise toplam hacminin yaklaşık yüzde 50'sine karşılık gelen su tasarrufu sağladı. Ayrıca, bu tasarruf sayesinde İSU, kayıp-kaçak oranını yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmış oldu."