Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobille çarpıştıktan sonra su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobille çarpıştıktan sonra su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
D-605 kara yolunda İzmit istikametine giden Y.E. idaresindeki 34 UE 9008 plakalı otomobil, Yeşilova Mahallesi'nde M.Ç. yönetimindeki 41 FY 291 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 41 FY 291 plakalı otomobil devrilerek yol kenarında bulunan 2 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Otomobilde yaralanan bir kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.