Kocaeli'de su giderine sıkışan kedi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı - Haberler

Kocaeli'de su giderine sıkışan kedi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pis su giderine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pis su giderine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cedit Mahallesi'nde su giderinden kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gideri kontrol eden ekipler, kazma ve kürek yardımıyla giderin etrafını kazarak kediye ulaşmaya çalıştı. Kediye ulaşılamaması üzerine gider borusunu boroskop kamera ile inceleyen ekipler, kedinin yerini belirledi. İtfaiyeciler, iş makinesi yardımıyla zemini kazarak kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkarabildi. AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel İtfaiye Kocaeli kedi su Güncel Haberler

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