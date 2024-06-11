Kocaeli'de Sosyal Medya Üzerinden Yayınlanan Videoda Kadınları Darbettikleri İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Kadından 1'i Tutuklandı
Kocaeli'de sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan bir videoda başka kadınları darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şüpheli adli kontrol şartıyla cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde başka kadınları darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde R.S, A.T.S. ve C.S'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan B.K. ve G.K. isimli kadınların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden G.K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen B.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, B.K. ve G.K. gözaltına alınmıştı.