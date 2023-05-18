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Kocaeli'de sokağa atılan ev eşyaları belediye ekiplerince kaldırıldı

Kocaeli'de sokağa atılan ev eşyaları belediye ekiplerince kaldırıldı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden sokağa atıldığı iddia edilen eşyalar belediye ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden sokağa atıldığı iddia edilen eşyalar belediye ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldü.

Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde sabah saatlerinde sokağa atılmış eşyaları gören vatandaşlar durumu İzmit Belediyesine bildirdi.

Dolap, masa, sandalye ve kıyafetlerin bulunduğu 4 kamyon eşyayı kaldıran ekipler, daha sonra sokağı temizledi.

Bu arada belediye temizlik personeli Mehmet Baysal'ın, eşyaların arasında bulduğu Türk bayrağını yerden aldığı görüldü.

Eşyaların, 1 hafta önce vefat eden polis emeklisi E.D'ye (92) ait olduğu ve çocukları tarafından atıldığı öne sürüldü.

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Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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