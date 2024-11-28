Kocaeli'de Sobadan Kaynaklı Yangın; Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy Mahallesi'nde Öğretmen Mehmet Sorgun Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında M.P'ye ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndüren itfaiye ekipleri, evdeki kedi ve köpeği de kurtardı.

Durumları iyi olan hayvanların, ev sahibi M.P'nin komşularına teslim edildiği öğrenildi.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.???????