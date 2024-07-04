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Kocaeli'de Silahlı Yaralama Olayıyla İlgili Cinsel İstismar Davası Ortaya Çıktı

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Kocaeli'de bir adamın eşini ve çocuklarını silahla yaraladığı olayda, şüphelinin kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortaya çıktı. Cinsel istismar davası, silahlı saldırı nedeniyle ertelendi.

KOCAELİ'de dün eşini ve 2 çocuğunu silahla yaralayan Selahattin K.'nin (45) kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Bugün duruşması görülmesi gereken cinsel istismar davası, dünkü silahlı yaralama nedeniyle ertelendi.

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki bir sitede dün, fabrika işçisi olan Selahattin K., eşi Semiha K. (39) ile çocukları Y.K. (14) ve İ. K.'yi (17) tabanca ile vurdu. Yaralanan anne ve çocukları çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu süren şüphelinin daha önce kızı Y.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

2023 yılında rehber öğretmeninin hal ve hareketlerinden şüphelenerek Y.K. ile konuşmasıyla ortaya çıkan olayın ardından anne Semiha K.'nin kızını da yanına alıp adliyeye gittiği, eşinin 2021 yılından beri çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu belirtip suç duyurusuna bulunduğu ifade edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.K'nin uzman pedagoglar eşliğinde ifadesi alındı. Küçük kız, babasının kendisine yönelik cinsel içerikli davranışlarını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Uzmanların değerlendirmelerinde, küçük kızın yaşadığı olaylar karşısında gösterdiği psikolojik tepkiler ile anlatımlarının uyumlu olduğuna kanaat getirildi. Selahattin K. ise kendini, 'Arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermediğim için bana iftira attı' diyerek savunduğu öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMAR DURUŞMASI ERTELENDİ

Dosyayı inceleyen Cumhuriyet savcısı değerlendirmesinde, 'Şüpheli her ne kadar atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de dosyaya alınan mağdur beyanını destekler nitelikteki tanık anlatımları, mağdurun tutarlı ve istikrarlı anlatımları ve içerisinde bulunduğu ailevi durumun iftira atmasını gerektirecek nitelikte olmadığı' ifadelerine yer verdi. Savcı hazırladığı iddianamede Selahattin K.'nin 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili ilk duruşmanın bugün Gebze 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği, ancak dün yaşanan olay sebebiyle duruşmanın ertelendiği bildirildi.

Şüpheli Selahattin K.'nin emniyetteki ifadesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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