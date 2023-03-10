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Kocaeli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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Kocaeli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi'nde U.K. ile kardeşi A.T.K, husumetli oldukları S.Ö. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ö. silahla, U.K. ile kardeşi A.T.K. bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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