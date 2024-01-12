Kocaeli'de Silahlı Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş ve firari olan bir kişi, Darıca ilçesinde yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de silahlı terör örgütü üyeliğinden, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Darıca ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.