Kocaeli'de Silahlı Tartışma Sonucu Ölen Güvenlik Görevlisi Toprağa Verildi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu belediye personeli Tamer Yatan'ın elinden alıp ateşlediği silahtan çıkan 4 mermiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi. Polis, hayatını kaybeden 2 kişinin telefonlarını incelemeye alarak cinayete neden olan tartışmanın sebebini belirlemeye çalışıyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu belediye personeli Tamer Yatan'ın elinden alıp ateşlediği silahtan çıkan 4 mermiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Kasım Kalın'ın cenaze namazı Yukarı Hereke Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi.
Polis, hayatını kaybeden 2 kişinin telefonlarını incelemeye alarak cinayete neden olan tartışmanın sebebini belirlemeye çalışıyor. (DHA)