Kocaeli'de Silahlı Tartışma Sonucu Ölen Güvenlik Görevlisi Toprağa Verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan tartışmada tabanca ile vurduğu belediye personeli Tamer Yatan'ın elinden alıp ateşlediği silahtan çıkan 4 mermiyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Kasım Kalın toprağa verildi. Polis, hayatını kaybeden 2 kişinin telefonlarını incelemeye alarak cinayete neden olan tartışmanın sebebini belirlemeye çalışıyor.