Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralandı.

Adem Yavuz Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, özel halk otobüsünden indiği sırada Bayram Dereli'ye (44) tabancayla ateş açtı.

Sağ bacağına 2 kurşun isabet eden Dereli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Dereli ile yaklaşık 1 hafta önce kahvehanede kavga ettiği öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.