Haberler

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Tutuklu Babanın İş Yeri Kurşunlandı

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Tutuklu Babanın İş Yeri Kurşunlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya darpetmekten tutuklanan O.C.'nin iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı.

KOCAELİ'de çocuklarının yanında bir babayı darbettiği gerekçesiyle tutuklanan O.C.'nin Kartal'da bulunan iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Eylül günü sabah saatlerinde çocuklarını okula götüren Ö.K. ile kendisini uyardığı gerekçesiyle tartışan ve Ö.K.'ye çocuklarının yanında tokat atan O.C., polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilen O.C.'nin Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi, Dolayoba Caddesi üzerindeki iş yeri dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıda yaralanan kimse olmazken, iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.