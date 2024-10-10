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Kocaeli'de Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mesut D. ve Harun Y. iş yerinden çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kendisine ait iş yerinden çıkan Mesut D. ve yanında bulunan Harun Y., henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde iş yeri bulunan Mesut D., Harun Y. ile birlikte arabasına gittiği sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İki kişi, açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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