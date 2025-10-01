Kocaeli'de Silahlı Saldırı Hazırlığına 4 Tutuklama
Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletle silahlı saldırı hazırlığında bulunan 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerinin deşifresi kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletle silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 8 ayrı suçtan aranan firari S.Y'nin azmettirmesiyle saldırı planlandığını tespit etti.
Silahlı saldırı girişimi, 27 Eylül'de engellenirken, soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, saldırıda kullanılmak üzere saklandığı belirlenen ruhsatsız tabanca, 44 mermi ve plakasız motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklandı.