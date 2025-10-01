Haberler

Kocaeli'de Silahlı Saldırı Hazırlığına 4 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletle silahlı saldırı hazırlığında bulunan 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerinin deşifresi kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosikletle silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 8 ayrı suçtan aranan firari S.Y'nin azmettirmesiyle saldırı planlandığını tespit etti.

Silahlı saldırı girişimi, 27 Eylül'de engellenirken, soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, saldırıda kullanılmak üzere saklandığı belirlenen ruhsatsız tabanca, 44 mermi ve plakasız motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.