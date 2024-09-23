Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
Çayırova ilçesinde evinin bahçesinden çıkan Murat Y, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olay sonrasında zanlı M.K. polis tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Emek Mahallesi 51. Sokak'ta ikamet eden Murat Y, evinin bahçesinden çıktığı sırada bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırıyı düzenlediği tespit edilen zanlı M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Murat Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.