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Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde R.D. ve E.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu R.D. ayak bileği ve kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Tatlıkuyu Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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