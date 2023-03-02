Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi'ndeki bir züccaciye dükkanına gelen, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, çalışan F.A'ya iş yeri sahibini sordu. Patronunun dükkanda olmadığını söyleyen çalışanın, söz konusu kişilere arama nedenlerini sorması üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüphelilerden biri tabancayla F.A'ya ateş etti. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi arıyor. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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