Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kavgada tabancayla bacağından vurulan genç hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kavgada tabancayla bacağından vurulan genç hastaneye kaldırıldı.

Yavuzselim Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde D.A. (23) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açıldı, bacağına kurşun isabet eden D.A. Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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