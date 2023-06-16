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Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki bir kafede buluşan M.A. ile H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

H.A. tartışma sonucu M.A'ya tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan M.A. sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli H.A. gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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