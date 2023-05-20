Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Yavuz Selim Mahallesi Selim Paşa Caddesi'nde Muhammet K. ile bir grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda şüphelilerden biri tabancayla Muhammet K'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Muhammet K, sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel