Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Güncel
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Kocaeli'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde B.G. (22) ile Burak E. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.G'nin tabancayla ateş ettiği Burak E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Güncel

Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Haberler

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