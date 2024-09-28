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Darıca'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Darıca'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. S.S, E.K. ve E.K.'yi tabancayla yaralayan zanlı olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda çıkan kavgada, S.S, E.K. ve E.K'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

kocaeli Darıca

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