Kocaeli'de Silahlı Kavgada 1 Ölü, 3 Zanlı Tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 Ekim'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yenidoğan Mahallesi'nde 7 Ekim'de çıkan silahlı kavgada tabancayla ateş açılması sonucu Özgür Ş'nin hayatını kaybetmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ekipler, olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.S, G.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, U.Ö. hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
