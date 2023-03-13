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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahallesi 5124. Sokak'ta Burak T. ile Ömer Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Y. tabancayla Burak T'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan Burak T. çevredeki bir araçla hastaneye götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan Ömer Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova Kocaeli Ömer Güncel Haberler

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