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Silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken bacağına kurşun isabet eden bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken bacağına kurşun isabet eden bir kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde oto tamirhanesi sahibi olan A.D. ile B.A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. iş yerinden aldığı pompalı tüfekle B.A'ya ateş açtı.

B.A'nın yaralanmadığı olay sırasında yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan Y.Ö. (26), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Kendi imkanıyla Fatih Devlet Hastanesi'ne giden Y.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli A.D. ile yanındaki F.Ş. polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze kavga Güncel Haberler

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