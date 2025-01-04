Kocaeli'de Silahlı Kavga: Bir Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.M.K. ile O.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S. tüfekle M.M.K'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheli O.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.