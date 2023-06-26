Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 1 tutuklama
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kullar Yakacık Mahallesi'nde dün arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açarak 3 kişiyi yaralayan zanlı A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'ta dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada C.M, S.Y. ve R.E'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan A.Ç, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel