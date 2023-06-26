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Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 1 tutuklama

Kocaeli'de silahlı kavga: 3 yaralı, 1 tutuklama

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kullar Yakacık Mahallesi'nde dün arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açarak 3 kişiyi yaralayan zanlı A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak'ta dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada C.M, S.Y. ve R.E'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan A.Ç, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Başiskele Kocaeli Güncel Haberler

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