Kocaeli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Tutuklama

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Kandıra'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Akdurak Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tüfekle ateş edilmesi sonucu E.Ü. ve C.Ü'nün yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.Ç, Ç.Ç, M.Ç, S.Ç, N.U ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.Ç, Ç.Ç ve A.Ç çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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