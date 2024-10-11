Kocaeli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak'taki bir evde Ö.D, İ.K. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.D. ile İ.K. silahla ateş edilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ö.D. komşusunun aracıyla, İ.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ö.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.