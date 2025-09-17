Kocaeli'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Y.T. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.