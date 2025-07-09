Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Sanık Yargılanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Bedirhan K, babası tutuksuz sanık Nizam K. ile maktul Erdal Kara'nın oğlu Eren Kara, eşi Ayten Kara ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen Ayten Kara, olay günü eşiyle yolcu otobüsüne bindiklerini belirterek, sürücü Emirhan S'ye inmek istediklerini söylemelerine rağmen aracın 40-50 metre sonra durduğunu belirtti.

Bunun üzerine eşinin, sürücüyle araçta tartıştığını, daha sonra birlikte eve döndüklerini ifade eden Kara, eve geldikten bir süre sonra eşinin dışarı çıktığını aktardı.

Kara, ses gelmesi üzerine dışarıya baktığını dile getirerek, "Tutuklu sanık Bedirhan eşimin kafasını, koluyla gövdesi arasına sıkıştırmıştı. Yanındaki Emirhan'ın elinde orak vardı. Bedirhan'ın elindeki sopayı alıp, kendisini uzaklaştırdım. Bu sırada eşim ile Emirhan arasında arbede yaşandı, ayırmaya çalıştım." dedi.

Daha sonra olay yerine Serkan K'nin geldiğini anlatan Kara, sanık Bedirhan K'yi arabanın arkasına doğru götürdüğünü ifade etti.

Olay yerine gelen Nizam K'nin elinde bıçakla, eşini tehdit ettiğini söyleyen Kara, "Bu esnada Bedirhan aracın ön tarafından bagaj kapağını açtı. Akabinde bagajın bulunduğu arka bölüme giderek silahı aldı. Silahı görünce eşim beni arkaya doğru götürdü. Ben Bedirhan'a 'Yapma, yapma!' diye bağırıyordum. Bedirhan bu esnada bir anda ateş etti ve eşimi sol göğüs kısmından yaraladı. Eşimi yaralı halde evin ön tarafına almaya çalışırken Bedirhan tekrar eşime ateş etti." diye konuştu.

Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Kara, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Bedirhan K, suçlamaları kabul etmeyerek, eylemlerinin kendisini savunma amacı taşıdığını savundu.

Nizam K. de suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bedirhan K'nin tutukluluk halinin devamına, N.K. ve E.N.K'nin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Karadere Caddesi'nde, 30 Ağustos 2024'te taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bedirhan K'nin pompalı tüfekle ateş açarak ağır yaraladığı Erdal Kara kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Polise teslim olan Bedirhan K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bedirhan K'nin maktulü "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, sanık Nizam K'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.