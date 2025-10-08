Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü, 3 Sanığın Yargılanması Başladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık H.Ş, tutuksuz sanıklar A.A. ve E.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen tutuklu sanık H.Ş, maktul Hasan Hüseyin Osmanoğlu'nun eşiyle sosyal medya üzerinden görüştüğünü öğrendiğini, o sıralarda da karısının kendisine ve çocuklarına kötü davrandığını ileri sürdü.

Olay günü iftardan sonra bir kamelyaya giderek oturduğunu, bir süre sonra Osmanoğlu'nun ve ağabeyi H.İ.O'nun yanına geldiklerini belirten H.Ş, konuşurlarken tartışmaya başladıklarını söyledi.

H.Ş, tartışmanın büyümesiyle belindeki silahı çıkarttığını anlatarak, "Ben ayağa kalkmaya çalışırken H.İ.O. kolumu tuttu ve silah 3 el ateş aldı. Ardından Hasan Hüseyin Osmanoğlu yere düştü. H.İ.O. ile boğuşmaya başladık. Maktulün üzerine düştük. H.İ.O. bana küfrederek olay yerinden koşarak ayrıldı. Ben de olay yerinden kaçtım." diye konuştu.

Olay yerinden ayrılmadan önce Osmanoğlu'nun son sözlerinin "Sen haklısın" olduğunu iddia eden H.Ş, "Benim de çocuklarım var. Kimsenin çocuğunu yetim bırakmak istemedim. Öldürme amacım yoktu. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

H.Ş, olay yerinden kaçtıktan sonra tutuksuz sanıklarla buluştuğunu ve kendisini barakaya bıraktıklarını öne sürerek, kendisini takip eden bir arabadan şüphelendiği için üzerinde silah taşıdığını belirtti.

Tutuksuz sanık E.Ç. ise olay günü babasının aradığını ama telefondaki kişinin babası olmadığını ve kendisini eve çağırdığını belirterek, eve gittiğinde H.Ş'yi gördüğünü söyledi.

H.Ş'nin tutuksuz sanık A.A'yı da alarak barakaya gitmeyi teklif ettiğini iddia eden E.Ç, H.Ş'yi barakaya A.A'yı da evine bırakarak evine döndüğünü dile getirdi.

Olaydan haberi olmadığını savunan E.Ç, beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık A.A. da olay günü işte olduğunu ve E.Ç'nin gelip kendisini aldığını, daha sonra tekrar evine bıraktığını anlattı.

Olayı kolluk kuvvetlerinden öğrendiğini ileri süren A.A, beraatini istedi.

Tanık olarak ifade veren H.İ.O. da kardeşinin H.Ş. isimli birisinin kendisini takip ettiğini söylediğini belirterek, olay günü kardeşinin kendisini arayarak çalıştığı yere çağırdığını söyledi.

Kardeşinin yanına gittiğinde sanığın iş yerinin karşısındaki çardakta oturduğunu anlatan H.İ.O, "Yanına gittik konuşalım diye. Sanık 'Ben konuşmayacağım Hüseyin konuşacak' dedi. Ben Hüseyin'e sanıktan uzaklaşmasını söyledim. Karşısına oturdu. Bir dakika geçmeden silahı doğrulttu, sanığın üstüne atladım. Orada biraz boğuştuk sonra gitti. Toplam 3 el ateş edildi. Ben ona temas ettiğimde ateşlemeyi bitirmişti. Ardından yardım çağırmak için iş yerine koştum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kartepe ilçesinde Derbent Mahallesi'ndeki bir çardakta, 29 Mart 2025'te H.Ş. ile arasındaki kavgada silahla vurularak ağır yaralanan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, A.A. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, H.Ş'nin, maktulü "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, tutuksuz sanıklar A.A. ile E.Ç'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.