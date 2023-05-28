Kocaeli'de silahla vurulan kadın yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan kadın tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi'nde ismi henüz belirlenemeyen kişi ile Ö.Y. (23) arasında tartışma çıktı. Bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği tespit edilen kadının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.