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Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 121 fişek ve 3,4 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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