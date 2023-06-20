Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 121 fişek ve 3,4 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel