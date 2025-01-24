Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Kocaeli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı, 5 Tutuklama

Kocaeli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı, 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonla Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da 22 silah kaçakçısı yakalandı. 5 zanlı tutuklanırken, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ruhsatsız olan 5 tabanca ve 2 av tüfeğinin yanı sıra 500 tabanca fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
img

620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor
img

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
img

Gittiği mekanda yapılan tezahüratları duyunca şekilden şekile girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündemi değerlendiriyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal gündemi değerlendiriyor
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Vize için bugün başvuran ABD’ye en erken 2027 yılında gidebilecek 

Kapıları tamamen kapadılar! Türklere 2027'ye kadar yeni vize yok
Eski Fifth Harmony üyesi Camila Cabello, boş tribünlere konser verdi

Boş tribünlere konser verdi!
Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!

Bolu'daki otel yangını sonrası akın akın ondan alıyorlar!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.