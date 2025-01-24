Kocaeli'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı, 5 Tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ruhsatsız olan 5 tabanca ve 2 av tüfeğinin yanı sıra 500 tabanca fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.