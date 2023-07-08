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Kocaeli'de Şiddetli Yağmur ve Taşkınlar

Kocaeli'de Şiddetli Yağmur ve Taşkınlar

Güncel Haberler

Kocaeli'de aniden bastıran şiddetli yağmur, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur sebebiyle toprak ve taşlar yola aktı, bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Kocaeli'de sağanak etkili oluyor

KOCAELİ - Kocaeli'de aniden bastıran yağmur sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağmur sebebiyle toprak ve taşlar yola aktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından Kocaeli'de beklenen yağış geldi. Aniden bastıran yağmur sebebiyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için tentelerin altında bekledi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken şiddetli yağmur sebebiyle toprak ve taşlar yola taştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

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