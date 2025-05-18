Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar Çınar Ağaçlarını Devrildi

Kocaeli'de Şiddetli Rüzgar Çınar Ağaçlarını Devrildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, bir çınar ağacının kafeye devrilmesine neden oldu. Olay sonrası itfaiye ve belediye ekipleri hasar gören bölgeye müdahale etti.

KOCAELİ'de sabah saatlerinde sağanakla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar sırasında bir çınar ağacı, kafenin üzerine devrildi.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle kafenin üzerine devrildi. Kafenin çatısında ve içerisindeki bir bölümde hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri tarafından cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri, yolu kapatan ağacı keserek küçük parçalara ayırdı. İş makinesiyle ağaç parçaları yoldan kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının arından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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