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Kocaeli'de Sıcak Yemek Desteği Projesi: Gönül Kazan

Kocaeli'de Sıcak Yemek Desteği Projesi: Gönül Kazan
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Gönül Kazan' projesi kapsamında evinde yemek yapamayan vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor. Kandıra'da 84 yaşındaki Rüveyda Tutuş ve yaşlılığa bağlı duyma güçlüğü çeken Hasan Tutuş'a haftada üç gün sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evinde yemek yapamayacak durumdakilere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen "Gönül Kazan" projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

Bu doğrultuda Kandıra'da rahatsızlığı sebebiyle yemek yapamayacak durumda olan 84 yaşındaki Rüveyda Tutuş ile yaşlılığa bağlı duyma güçlüğü yaşayan Hasan Tutuş'a haftanın üç günü sıcak yemek desteği veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rüveyda Tutuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek, "Merdivenlerden inerken düştüm ve kafamı taşa çarptım. Başımda 3 dikiş var. Sokakta yürürken bile başım dönüyor ve düşüyorum. Dizimde platin de var, zorlanıyorum. Yemek yapamayacağımı anladım. Köy muhtarına, 'Başım dönüyor, evde tencere kaynamıyor.' diyerek destek talebimi ilettim. Ardından ilgili yetkililer bize ulaştı ve sıcak yemek hizmeti almaya başladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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